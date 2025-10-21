پخش زنده
دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد گفت: ۱۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که در نهایت ۱۲ اثر برتر در طول جشنواره به روی صحنه میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد، توضیح داد: طبق برنامه سالانه دفتر تئاتر مردمی بچههای مسجد، جشنواره شانزدهم در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. این جشنواره با سایر جشنوارههای تئاتری تفاوت دارد و فراخوان عمومی برای ارسال اثر به دبیرخانه منتشر نمیشود.
سید مصطفی موتورچی، بیان کرد: فراخوان از طریق سلسله رویدادهای تولیدی محرابیان، ۷ تا ۸ ماه پیش به استانها ارسال میشود و گروههایی که پیش از این ثبتنام کرده یا قصد ثبتنام دارند، فعالیتهای خود را اعلام کرده و مسجد خود را مشخص میکنند تا در فرایند تولیدی محرابیان شرکت کنند.
دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچههای مسجد، افزود: اگر هر استان بخواهد سلسله رویداد محرابیان را برگزار کند، سه اثر به دبیرخانه مرکزی ارسال خواهد شد و با در نظر گرفتن ۳۱ استان، حدود ۱۰۰ اثر به دبیرخانه میرسد. همچنین تمامی آثار تولیدی، چه آنهایی که به جشنواره راه یافتهاند و چه آنهایی که راه نیافتهاند، با رویکرد اجرای عمومی در مسجد تولید میشوند و حتی در مرحله استانی نیز قضاوت نمیشوند مگر آنکه یک اثر تعداد اجرای مشخصی در مسجد خود یا مسجد پیشنهادی گروه نداشته باشد.
موتورچی اعلام کرد: در نهایت ۱۲ اثر به جشنواره شانزدهم راه یافتهاند و این اجراها از سوم تا پنجم آبان ماه برگزار میشود و مراسم اختتامیه نیز ششم آبان بعد از نماز مغرب و عشاء در سالن همایشهای بینالمللی آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد. هیئت داوران جشنواره شامل محمود پاکنیت، مهوش صبرکن و فریبا کوثری هستند.
دبیر جشنواره درباره محورهای موضوعی آثار گفت: برای این جشنواره محدودیت موضوعی خاصی تعیین نشده است، چرا که مسجد به عنوان محل تربیت و ظهور و بروز مسائل مختلف مردم است.
به گفته موتورچی، پیامبر (ص) اولین کار خود را در مسجد بنا کردن حکومت اسلامی دانسته و همه اتفاقات مهم از مسجد نشأت میگیرد؛ بنابراین در این جشنواره اعتقاد بر این است که همه موضوعات میتوانند در مسجد مطرح شوند.
وی افزود: پیشتر در جشنواره نمایشنامهنویسی گلدستهها، موضوعات با اولویت پرداختن به معضلات محله و مسجد، و همچنین موضوع امام رضا (ع) تعریف شده و نگاه طنز نیز در اولویت آن قرار دارد، اما در جشنواره تئاتر مردمی بچههای مسجد، محدودیتی در موضوع برای شرکتکنندگان وجود ندارد، البته موضوعات باید قابلیت اجرا در مسجد را داشته باشند.
سید مصطفی موتورچی همچنین در پایان اظهار کرد: تمییز جشنواره شانزدهم با جشنواره پانزدهم تئاتر مردمی بچههای مسجد موضوعی بسیار مهم است. ما یکسری استانهای سنتی قدرتمند در تئاتر بچههای مسجد داریم و در یکسری استانها متاسفانه بچههای مسجد شکل نگرفته است. در جشنواره شانزدهم شاهد هستیم که سطح فنی به قدری خوب بوده که از آن استانها هم گروههایی به جشنواره راه پیدا کردهاند.