مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت: سیاست اصلی اداره کل برگزاری رویدادهای ورزشی، ایجاد فرصت مناسب برای تمامی دانشجویان، توزیع مناسب سهمیهها برای حضور در المپیادها در مناطق مختلف و افزایش کیفیت رویدادهای قهرمانی و مشارکت بیشتر دانشجویان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، زارعی در هشتمین جلسه کارگروه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی گفت: سیاست اصلی اداره کل در برگزاری رویدادهای ورزشی، ایجاد فرصت مناسب برای تمامی دانشجویان، توزیع مناسب سهمیهها برای حضور در المپیادها در مناطق مختلف و افزایش کیفیت رویدادهای قهرمانی و مشارکت بیشتر دانشجویان است..
وی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون رشتههای برگزاری المپیاد برای دانشجویان دختر و پسر، نحوه توزیع سهمیه در مناطق دهگانه و بخشهای مختلف آموزش عالی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در ارتباط با اولین جلسه هماهنگی با مسئولین دانشگاه میزبان هفدهمین المپیاد دانشجویان پسر، دانشگاه صنعتی شاهرود، تاریخ برگزاری پیشنهادی آنها در جلسه کارگروه بررسی شد. در پایان، پیشنهاد شد که رقابتهای بخش پسران از تاریخ ۳۱ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شود.
لازم به ذکر است؛ هفدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی قهرمانی دانشجویان در تابستان ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاههای صنعتی شاهرود (پسران) و فردوسی مشهد (دختران) برگزار خواهد شد.