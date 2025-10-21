به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آیین بهره برداری از این مدرسه گفت: این مجموعه آموزشی به نام بانویی فرهیخته و مجتهد برجسته معاصر، بانو علویه همایونی، نام‌گذاری شده است؛ شخصیتی که از شاگردان ممتاز بانو مجتهده امین و از پیشگامان آموزش علوم دینی در ایران بوده است.

زهرا بهروز آذر افزود: بانو همایونی نخستین زنی بود که در دانشگاه الهیات پذیرفته شد و پس از سال‌ها تحصیل و تدریس در تهران، با هدف ترویج علم و اخلاق به اصفهان بازگشت و با حمایت بانو امین، نخستین مدرسه دینی بانوان را با نام «مکتب فاطمه» تأسیس کرد.

وی با اشاره به طراحی و معماری مدرسه علویه همایونی گفت: این مدرسه با معماری آموزشی برتر، موفق به دریافت جایزه معماری آموزشی شده و با هدف تربیت دانش‌آموزان متعهد و مؤمن تأسیس شده است.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز در این آیین با اشاره به برنامه‌های گسترده مدرسه‌سازی، طرح‌های عمرانی و فعالیت‌های فرهنگی در استان اصفهان گفت: استان اصفهان در یک سال گذشته با پیگیری مستمر برای تکمیل و افتتاح طرح‌های آموزشی و فرهنگی، به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در این عرصه شناخته می‌شود.

افزود: در طول یک سال گذشته، هیچ هفته‌ای بدون برگزاری جلسات مرتبط با مدرسه‌سازی، افتتاح طرح‌ها یا فعالیت‌های فرهنگی نگذشته است.

رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز استان اصفهان نیز در این آیین، با اشاره به نقش مؤثر بانوان در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور گفت: زنان همواره در خط مقدم کار خیر، به‌ویژه در عرصه مدرسه‌سازی بوده‌اند و امروز نیز حضور آنان الهام‌بخش و تعیین‌کننده است.

مجتبی ملااحمدی افزود: پویش ملی «به‌ساز مدرسه، بساز مدرسه» که با حضور رئیس‌جمهور در اصفهان آغاز شد، با حمایت خیران و بانوان نیکوکار می‌تواند به حرکتی ملی برای توسعه عدالت آموزشی در کشور تبدیل شود.

مدرسه خیرساز بانو علویه همایونی در زمینی با متراژ هزار متر مربع، دارای ۹ کلاس درسی، آزمایشگاه، کارگاه فن‌آوری، نمازخانه و سالن اجتماعات است که به همت اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان و خیران ساخته شده است.