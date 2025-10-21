به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسین افشین در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با وجود رسیدن به رشد مثبت ۳ درصد، هدف نهایی ما ارتقا این شاخص به ۳۰درصد است.

وی با ارائه گزارشی جامع از وضعیت علم و فناوری کشور و برنامه‌های راهبردی معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم افزود: معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم سه بخش مجزا با وظایف متعدد هستند. مزیت نسبی ایران در عرصه جهانی، در نیروی انسانی نخبه نهفته است و رشد علمی همواره با توجه به این نیرو محقق شده است. وی مسیر پیشرفت را رشد علمی و سپس ظهور فناوری دانست.

افشین با اشاره به وضعیت علمی نامطلوب اخیر کشور، بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، رشد علمی کشور به منفی پنج درصد رسید و این روند در سال ۱۴۰۳ نیز تقویت شد. با این حال، در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، این روند معکوس شده و رشد از حالت منفی به سه درصد رسیده است؛ با این حال، هدف نهایی رسیدن به رشد ۳۰ درصد است.

وی لازمه تحقق این امر را توجه اساسی به دانشگاه‌ها، رعایت شأن و منزلت استاد و دانشجو، تأمین معیشت مناسب و تکمیل زیرساخت‌ها برشمرد.

افشین با تاکید بر ضرورت مبارزه با شبه‌علم، لازمه این امر را ایجاد آزمایشگاه‌های صحت‌سنجی برای تفکیک دقیق دانش معتبر از غیرمعتبر دانست.

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: از اهداف اصلی ما نوسازی زیرساخت‌های دانشگاهی و توانمندسازی ملموس نیروی انسانی برای ایجاد امید در میان آنان بوده است. تکریم اساتید نیز در دستور کار ما قرار داشته است.

افشین در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر اینکه تکنولوژی دانش‌بنیان‌ها نباید قدیمی شود، اذعان کرد: ما در این دوره به شرکت‌های دانش‌بنیان آموزش می‌دهیم که هم ورودی و هم خروجی دارند. ما همچنان از حرکت رو به جلو حمایت می‌کنیم. یکسری حذفیات در شرکت‌های دانش‌بنیان داشتیم و تولدی جدید را تجربه کردیم.

وی هوش مصنوعی، کوانتوم، زیست‌فناوری، امنیت شبکه و میکروالکترونیک را از حوزه‌های اصلی مورد توجه در این دوره برشمرد و تأکید کرد: سال گذشته زیرساخت مناسبی برای هوش مصنوعی و تجهیزات ساخت سایت‌های میکروالکترونیک وجود نداشت، اما امسال شرایط تغییر کرده است.

افشین همچنین اعلام کرد: در بنیاد علم، گرنت‌های مالی خوبی تعریف کرده‌ایم و بودجه این بنیاد را به یک همت رسانده‌ایم.

وی در خصوص استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر ۶۳ شرکت دانش‌بنیان توانمند در استان بوشهر داریم، اما ظرفیت استان باید حداقل به ۱۲۰ شرکت برسد.

افشین افزود: طرح «نوشناس» که ظرفیت‌های فناوری احصا شده را بررسی می‌کند، حدود ۵۰ شرکت توانمند در استان را شناسایی کرده است. امیدواریم با توجه به ذخایر نفتی کشور در این استان و با تخصیص اعتبار مالیاتی بتوانیم شاهد پیشرفت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان باشبم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر هم در این نشست، علم و فناوری را مؤلفه راهبردی قدرت جهانی خواند.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری با تأکید بر نقش محوری علم و فناوری در مهندسی آینده نظام جهانی، اظهار داشت: در محاسبات قدرت، علم و فناوری نقش راهبردی دارد و هر کشوری که در این حوزه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند، سهم بسیار بالایی در آینده جهانی خواهد داشت. این همان مسیری است که ما پیش رو داریم و مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید دارند.

وی با بیان این جمله که ثروت علم است و قدرت نیز علم است افزود: از دیرباز، طراحان مدیریت پیشرفت در کشور‌های پیشرو، همواره بر حوزه دانش‌بنیانی، علم‌محوری و دانایی تأکید داشته‌اند. امروز در فضایی قرار داریم که همه کشور‌ها برای ادعای سهم در نظام جهانی، اشراف و حتی سلطه بر علم و فناوری را نخستین قدم می‌دانند.

استاندار بوشهر هم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در عرصه‌های علمی، انسانی و فناورانه گفت: استان بوشهر از سرمایه‌های انسانی توانمند، دانش‌آموخته و مبتکر برخوردار است و در سال‌های اخیر شاهد درخشش فرزندان این استان در المپیادها، مسابقات علمی و ثبت اختراعات در سطح ملی و بین‌المللی بوده‌ایم. تنها در کنکور سراسری اخیر، بیش از ۳۰۰ نفر از داوطلبان بوشهری رتبه زیر هزار کسب کردند که این خود نشانه ظرفیت بالای علمی این خطه است.

ارسلان زارع افزود: ظرفیت‌های متنوع استان از جمله در حوزه بنادر، انرژی و فناوری، فرصت مناسبی را برای تحقق توسعه دانش‌بنیان فراهم کرده است. نمونه‌ای از این برنامه‌ها، طرح بندر هوشمند است که در برنامه بازدید امروز مورد بررسی قرار گرفت و می‌تواند الگویی برای سایر بنادر کشور باشد.