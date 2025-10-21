برنامهریزی بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی در سرخس
برنامهریزی بلندمدت برای تأمین پایدار انرژی در سرخس از طریق مراودات با کشورهای همسایه صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،فرماندار سرخس با اشاره به نشستهای اخیر خود با مقامات استان، گفت: این سلسله نشستها نشاندهنده عزم جدی دولت برای تضمین امنیت انرژی در یکی از حساسترین مناطق کشور در مواجهه با چالشهای فصلی و بینالمللی است.
مجید بیکی افزود: در راستای تحقق اهداف بلندمدت تأمین انرژی پایدار و تقویت مراودات منطقهای، رویکردی چندجانبه را در دستور کار قرار دادهایم، زیرا منطقه شمال شرق کشور، به دلیل همسایگی با کشورهای مهم آسیای میانه و مرزهای طولانی، پتانسیل عظیمی برای تبدیل شدن به یک قطب ترانزیت و تجارت انرژی دارد.
فرماندار سرخس اظهار کرد: برنامهریزی ما بر اساس چشمانداز بیستساله استوار است تا وابستگیهای فصلی به منابع محدود داخلی به حداقل برسد و از سوی دیگر، منابع مازاد بالقوه برای صادرات شناسایی شوند.