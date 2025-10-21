در سالروز عروج ملکوتی عالم ربانی و فقیه بزرگ، حضرت آیت‌الله «محمدرضا مهدوی کنی» (ره)، مستند «عمار انقلاب» از شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم بینندگان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند با هدف روایت زندگی پربرکت و مجاهدت‌های خالصانه این عالم سفر کرده، روز سه شنبه ۲۹ مهر ساعت ۲۲:۱۵ بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد رفت.

در «عمار انقلاب»، زوایای درخشان زندگی و سیمای معنوی آیت‌الله مهدوی کنی از زبان شاگردان برجسته‌ای، چون دکتر حداد عادل، سعید جلیلی، آیت‌الله ری‌شهری، آیت‌الله علم‌الهدی، حجج‌الاسلام انصاریان، صفار هرندی و همچنین دختر بزرگوار ایشان بازگو می‌شود.

محمدرضا حاج‌باقری معروف به مهدوی کنی در ۱۴ مرداد ۱۳۱۰ در یکی از محلات شمال غرب تهران در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد.

وی در ۱۷ سالگی برای ادامه تحصیل به قم مهاجرت کرد و تا سال ۱۳۴۰ در محضر استادان بزرگ حوزه، دروس عالی فقه، اصول فقه، تفسیر، حکمت و کلام و همچنین دروس خارج فقه و اصول را فرا گرفت.

پس از بازگشت به تهران، در مدرسه مروی به تدریس علوم حوزوی پرداخت و از سال ۱۳۴۲ امامت جماعت مسجد جلیلی در میدان فردوسی را بر عهده گرفت؛ مسجدی که به پایگاهی برای مبارزات سیاسی تبدیل شد.

آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی یکی از چهره‌های برجسته علمی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بود که کارنامه‌ای درخشان از تلاش‌های علمی و مبارزاتی در طول زندگی خود به یادگار گذاشت.

این عالم فرزانه در ۲۹ مهر ۱۳۹۳ به دلیل عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت و در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به خاک سپرده شد.