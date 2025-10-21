صادرات، همواره یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود؛ عاملی که می‌تواند با تنوع‌بخشی به بازار‌ها و بهبود کیفیت محصولات، زمینه‌ساز رشد پایدار و اشتغال مولد در کشور شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به همین مناسبت امروز، بیست و نهم مهرماه، در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده؛ روزی برای تقدیر از تلاش‌های صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی که با حضور در بازار‌های جهانی، نه‌تنها چرخ تولید داخلی را به حرکت درمی آورند بلکه نقش مهمی در افزایش درآمد ارزی کشور ایفا می‌کنند.

به همین مناسبت در خبر صبحدم، سمیعی معاون امور بازرگانی اداره صنعت، درباره موضوعاتی، چون ظرفیت‌های صادراتی استان، چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، نقش زیرساخت‌ها در توسعه تجارت خارجی، و سیاست‌های حمایتی دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی توضیحات بیشتری ارائه کرد.