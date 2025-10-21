رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از جان باختن ۲ نفر و مصدوم شدن یک نفر در تصادف رانندگی در جاده اردبیل - نمین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر روزبه مقدم گفت: ساعت ۲.۰۸ بامداد روز سه‌شنبه ۲۹ مهر، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر اثر تصادف دو خودروی پژو ۴۰۵ و کامیون در جاده اردبیل به نمین، ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: دراین حادثه متاسفانه دو نفر فوت و یک نفر مصدوم شدند که مصدوم بدحال این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شد.