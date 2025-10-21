به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این آیین مسئول هیات ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی شهرستان لنده به اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی «دختران آفتاب» اشاره کرد و گفت: این جشنواره با رویکرد توسعه ورزش در بین جوامع روستایی با همکاری آموزش‌وپرورش در سطح خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه الزهرا (س) شهر لنده افتتاح شد.

صابر عظیمی با تبریک هفته تربیت‌بدنی افزود: در این جشنواره تمامی ملزومات و نیازمند‌های ورزش دانش‌آموزان از جمله توپ هندبال، لباس ورزشی، بدمینتون، طناب‌بازی و سایر رشته‌های ورزشی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

همچنین فرماندار لنده در این مراسم گفت: متأسفانه نهاد‌های فرهنگی چندان به این مسئله توجهی ندارند و برای چندین بار است که این مطالبه مهم را از آنان داریم که باید با حفظ شعائر دینی و مذهبی زمینه نشاط را در جامعه فراهم کنند.

سید محمد تقوی افزود: فراهم‌کردن زمینه ورزش سالم در مدارس برای پیشگیری از چاقی و بیماری‌های زمینه‌ای ناشی از کم‌تحرکی یکی از مهم‌ترین مباحثی است که می‌توانیم در مدارس با برنامه‌ریزی درست اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: وجود بیمار‌های قلبی و عروقی، چاقی و فشارخون از جمله امراضی هستند که ناشی عدم ورزش است و این مهم باید با همکاری و همراهی شبکه بهداشت و درمان و آموزش‌وپرورش اجرایی شود.

فرماندار شهرستان لنده گفت: طرح «دختران آفتاب» یکی از طرح‌های ارزشمند و اثرگذار است که در راستای اجرای توانمندسازی و کشف استعداد‌های درخشان بانوان روستایی باید اجرا شود.

وی افزود: آسیب‌های اجتماعی یکی چالش‌های است که در سطح جامعه فراگیر است؛ ولی با اجرای جشنواره‌ها و برنامه‌های ورزشی می‌توان نسبت به شناسایی استعداد‌ها تلاش کنیم، زیرا در طرح آفتاب قرار است دوره‌های آموزشی و تخصصی برای دختران روستایی که کمتر موردتوجه قرار گفته بودند قرار گیرند.

در ادامه نیز رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی کهگیلویه و بویراحمد به اهمیت تعامل با آموزش‌وپرورش برای اجرای هرچه بهتر برنامه‌های ابن طرح برای کشف استعداد‌های بانوان روستایی خبر داد.