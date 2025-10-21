پخش زنده
امروز: -
عضو انجمن تولید کنندگان نوشت افزار ایران از روند مثبت و روبهرشد ساخت ماشینآلات در صنعت نوشتافزار کشور خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیتهای پتروشیمی کشور میتواند زنجیره تولید را کاملتر کند.
آقای مهرداد عالیپور در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: بخش مهمی از صنعت نوشتافزار تولید لوازم و قطعات پلیمری با ماشینآلات و عوامل مرتبط با آنهاست و از آنجایی که ایران از ذخایر نفت و مواد پتروشیمی مناسبی برخوردار است، باید همه تلاشها برای توسعه و تکمیل زنجیره مواد پتروشیمی به کار گرفته شود.
به گفته عضو انجمن تولیدکنندگان نوشتافزار ایران، محصولاتی مانند خودکارهای پلیمری یا پلاستیکی از این زنجیره بهرهمند هستند و پرداختن به بخش تزریق پلاستیک و قالبها از ضروریات توسعه این حوزه است.
وی با اشاره به اهمیت ماشینآلات تزریق پلاستیک و قالبها افزود: این بخش میتواند زنجیره مواد خام را در ایران کامل کند. در حال حاضر در بسیاری از موارد، دستگاههای تزریق پلاستیک هم در بخش واردات و هم در تولید داخل رو به توسعه هستند و در کارخانههای تولید نوشت افزار ۵۰ درصد این دستگاهها وارداتی، برخی مونتاژ داخل و برخی نیز کاملاً ساخت داخل هستند؛ بنابراین روند مثبتی در این بخش مشاهده میشود.
عالیپور درباره قالب ها گفت: برای بسیاری از لوازم و وسایل، قالبسازی در ایران انجام میشود و توسعه یافته است، اما انتظار میرود این صنعت در جزئیات و کالاهای حساستر، مانند لوازمی که با نشت گاز یا آب در ارتباط هستند، یا در تولید رنگهای هنری، خودکارها و جوهرها، به دسترسی بهتر و دقت بیشتری برسد.
وی افزود: در صنعت نوشت افزار بیشترین ماشینآلات شامل میکسرها (مخلوط کن ها)، فیلینگها (پرکنها) و اسمبلیها یا مونتاژهای اتوماتیک هستند. خوشبختانه بسیاری از واحدهای داخلی این ماشینها را بهخوبی میسازند. بهعنوان نمونه، در گذشته ماشینهای چاپ تامپو (دستگاه چاپ روی سطوح نامنظم، خمیده و کوچک) وارد میشد، اما اکنون سه تا چهار نوع از این دستگاهها در داخل کشور داخلیسازی شده است.
عضو انجمن تولید کنندگان نوشت افزار ایران ادامه داد: در صنعت نوشتافزار، در بخش ماشینهای مونتاژ، بیشتر دستگاهها اختصاصی برای هر محصول طراحی میشوند و تیراژ پایین دارند، به همین دلیل ارزبری چندانی ندارند.
وی از پیشرفت در ساخت ماشینهای اکستروژن (روزن رانی) خبر داد و گفت: برخی شرکتهای دانشبنیان اکنون در حال تولید اکستروژن (روزن رانی) با کیفیت بالا هستند، در حالی که پنج سال پیش چنین امکانی برای ما وجود نداشت.
به گفته عالی پور به طور کلی، روند ماشینسازی در کشور در صنعت نوشتافزار به شکل قطعی، آرام و پیوسته در حال رشد است و چشمانداز مثبتی در این زمینه وجود دارد.