به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی گفت: این کار با هدف افزایش بازدهی، بهبود توزیع آب و صیانت از منابع آبی منطقه انجام و به پایان رسید.

عادل سواری افزود: در این عملیات که حدود دو ماه به طول انجامید، بیش از ۶۳ هزار مترمربع بوته‌کنی دستی و ماشینی در کانال‌ها و زهکش‌های مختلف شبکه صورت گرفت. همچنین، به‌صورت همزمان، عملیات لایروبی به طول ۶۶ هزار متر نیز اجرا شد که هفته گذشته به پایان رسید.

وی ادامه داد: این اقدامات در راستای افزایش راندمان شبکه‌های آبیاری، بهبود جریان آب کشاورزی و ارتقای بهره‌برداری از منابع موجود انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی تصریح کرد: با توجه به کاهش منابع آبی در سال‌های اخیر، انجام عملیات مستمر نگهداری، لایروبی و پاکسازی شبکه‌ها ضروری است تا بتوانیم بهره‌برداری مطلوب‌تری از این سرمایه ملی داشته باشیم و به پایداری کشاورزی منطقه کمک کنیم.