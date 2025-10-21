به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالعظیم شمخانی در نشست بررسی مشکلات طرح جامع فاضلاب اهواز با اشاره به ضرورت همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری، آب و فاضلاب، راهنمایی و رانندگی اهواز در اجرای این طرح اظهار کرد: باید پیش از بروز مشکلات، هماهنگی‌های لازم انجام شود تا اجرای پروژه‌ها موجب نارضایتی و آسیب به خدمات شهری نشود.

وی ادامه داد: شهروندان تفاوتی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان قائل نیستند و نتیجه عملکرد همه نهاد‌ها را در کیفیت خدمات شهری می‌بینند، بنابراین هرگونه ناهماهنگی میان مجموعه‌ها مستقیماً به نارضایتی مردم منجر می‌شود.

شمخانی با تأکید بر اینکه جلسات شهرستان نباید به محلی برای مقصر دانستن یکدیگر تبدیل شود، افزود: هدف از این نشست‌ها، تصمیم‌گیری برای رفع موانع و تسریع در روند اجرای طرح‌ها است و انتظار می‌رود مدیران با رویکردی دلسوزانه و جهادی پای کار باشند.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به اهواز و پیگیری‌های استاندار خوزستان در حوزه خدمات شهری گفت: موفقیت دولت و مجموعه مدیران در گرو همدلی و کار جهادی است و باید با رعایت ضوابط قانونی، از توقف یا تأخیر پروژه‌ها جلوگیری شود.

شمخانی از دستگاه‌های اجرایی خواست نشست‌های تخصصی داخلی برگزار کرده و برای رفع مشکلات حفاری، روکش آسفالت و تعمیرات شبکه‌های فرسوده برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌ها برای فصل بارندگی بیان کرد: حدود ۵۰ درصد خطوط فاضلاب اهواز فرسوده است و باید با اولویت‌بندی و استفاده از فناوری‌های نوین، نقاط پرخطر شناسایی و اصلاح شوند تا بحران‌های احتمالی کاهش یابد.

سرپرست فرمانداری اهواز با قدردانی از حضور فعال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گفت: این نشست‌ها به صورت مستمر و هر دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد تا با همدلی، مشکلات خدمات شهری و فاضلاب اهواز به حداقل برسد.