زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دبیرستان شبانه روزی شهر بیضا با هزینه بیش از ۱۲ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیضا گفت: زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال دبیرستان شبانه روزی پسرانه این شهر با هدف ترویج ورزش بین دانش آموزان با هزینه بیش از ۱۲ میلیارد ریال افتتاح شد.
فرهادی افزود: قرار است در آیندهای نزدیک با هدف رشد و توسعه ورزش، این طرح را در سایر مدارس شهر و روستاهای این شهرستان اجرا کنیم.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.