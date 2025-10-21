به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مردم دژ مستحکم در برابر دشمنان هستند، گفت: امروز بهترین عبادت، خدمت به این مردم است؛ سختی کار و مشکلات موجود در حین انجام کار نباید ما را از خدمت بیمنت به مردم باز دارد.
وی با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضایی افزود: مردم از ما توقع دارند وقتی سر و کارشان به قوه قضائیه افتاد با اخلاق خوب و حسنه با آنها برخورد کنیم و خواستههای آنها را در سریعترین زمان و مطابق با قانون پاسخ دهیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه عدالت باید در همه رفتار و شئون به احسن و اکمل وجه، متجلی باشد، تصریح کرد: اگر رفتارمان بهگونهای بود که به واسطه آن، شاکی و متهم نتوانستند مطالب و دفاعیات خود را بیان کنند، بدانیم که قطعاً مدیون هستیم.
محسنی اژهای با اشاره به نقض مکرر کیفرخواستها در دادگاهها گفت: اگر کیفرخواستهای صادره از دادسراهای ما به کرات در دادگاههای ما نقض و یا منتهی به صدور حکم تبرئه شد باید یک آسیبشناسی دقیق و جامع انجام دهیم و ایرادات کار را بیابیم.
رئیس دستگاه قضا در پایان تاکید کرد: در مراحل مختلف رسیدگی به پروندههای قضائی گلایههایی از ناحیه مردم وجود دارد؛ باید شنونده این گلایهها باشیم و برای رفع آنها نهایت تلاش خود را به خرج دهیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «ابراهیم شاهرخیان»، معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، به ارائه توضیحاتی درباره رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت.
همچنین «عمران علیمحمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام، در سخنانی در این نشست به بیان دستاوردهای مجموعه قضائی استان پرداخت و گفت: تعداد ۷ هزار پانصد پرونده مُسن و معوق موجود در مراکز و مراجع قضائی استان ایلام در سال ۱۴۰۱، تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۲۰ فقره رسیده است.
وی افزود: ما در مجموعه قضائی استان ایلام موفق شدهایم نرخ دادرسی الکترونیک را به ۹۶ درصد و میزان اتقان آرا را به ۸۵ درصد برسانیم.
علی محمدی همچنین عنوان کرد: میزان صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان ایلام به ۴۸ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: طی سه سال گذشته ۲۰۹ سفر به حوزههای قضائی استان ایلام داشتهایم و از کارخانههای تولیدی کوچک و بزرگ استان بازدید به عمل آورده و مشکلات و مسائل تولیدکنندگان و صنعتگران را جویا شدیم.
در پایان این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمانهای تابعه قوه قضائیه در استان ایلام، به طرح مطالب و نقطهنظرات خود در حوزههای گوناگون پرداختند.