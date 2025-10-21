پخش زنده
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان در آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان، از آغاز اجرای طرح ملی «اولیا و مربیان، همگام در تربیت» و چند برنامه مهم دیگر در راستای تقویت تعامل خانواده و مدرسه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عاطفه مدبرنژاد؛ صبح امروز در آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان که در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، بر اهمیت تعامل خانواده و مدرسه به عنوان دو رکن اساسی نظام تربیتی کشور تأکید کرد.
وی گفت: تعامل و همسویی خانواده و مدرسه، زیربنای تربیت نسل آیندهساز، مؤمن، متعهد و مسئولیتپذیر است. هر جا که این دو نهاد مهم در کنار هم قرار گرفتهاند، شاهد رشد تحصیلی، عاطفی و انگیزشی دانشآموزان بودهایم.
مدبرنژاد در ادامه از آغاز اجرای طرح ملی «اولیا و مربیان، همگام در تربیت» خبر داد و افزود: در قالب این طرح، دورههای دانشافزایی و توانمندسازی برای اعضای شوراهای انجمن اولیا و مربیان سراسر کشور برگزار میشود و پس از آن، دورههایی ویژه والدین با موضوع مهارتهای دعوت فرزندان به نماز اجرا خواهد شد.
مدیرکل انجمن اولیا و مربیان از رونمایی سومین جشنواره کتاب اولیا و مربیان در سه محور «تقویت شایستگیهای تربیتی والدین»، «تعامل اثربخش خانواده و مدرسه» و «مشاوره خانواده و فناوریهای نوین» خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این جشنواره بتواند به ارتقای فرهنگ تربیتی در جامعه یاری رساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به رونمایی از بسته آموزشی ویژه مدرسان آموزش خانواده و والدین در قالب طرح «خانواده سالم، جامعه سالم» اشاره کرد و گفت: این طرح از سال گذشته در ۱۰ استان کشور اجرا شد و امسال با حمایت وزیر آموزش و پرورش، در تمامی استانها گسترش خواهد یافت.
مدبرنژاد با اشاره به سیاست کلان دولت و وزارت آموزش و پرورش در زمینه محرومیتزدایی از فضاها و امکانات آموزشی، گفت: در کنار پویش ملی "به ساز مدرسه؛ بساز مدرسه" که با حمایت رئیسجمهور محترم در حال اجراست، طرح "مدرسه اولیا" در انجمنهای اولیا و مربیان نیز بستری برای همراهی والدین در رفع محرومیتهای آموزشی به شمار میآید.