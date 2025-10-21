به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با اشاره به بازدید از منطقه سالندکوه دزفول با هدف بررسی حفاظت از آثار طبیعی ارزشمند اظهار کرد: غار سزار یکی از زیستگاه‌های مهم و کم‌نظیر خفاش نعل‌اسبی در شمال خوزستان است که تاکنون تمامی مسیر‌ها و دالان‌های آن نقشه‌برداری و ثبت شده است. این غار به دلیل ویژگی‌های زمین‌شناسی و زیست‌محیطی خاص، ظرفیت ثبت در فهرست آثار طبیعی ملی کشور را دارد.

وی با بیان اینکه در این بازدید آخرین وضعیت غار سزار و فسیل برد کژدم مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در کنار این غار، فسیل ارزشمند برد کژدم نیز به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار زمین‌شناسی منطقه سالندکوه شناخته می‌شود و پیگیری‌های لازم برای ثبت ملی آن در حال انجام است.

اشرفی با تاکید بر لزوم حفاظت از زیستگاه‌های غاری خوزستان گفت: برنامه‌های حفاظتی این غار با هدف صیانت از زیستگاه خفاش نعل‌اسبی و جلوگیری از آسیب‌های انسانی در حال تدوین است. این طرح‌ها بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی و با بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی اجرا خواهد شد.

وی افزود: ویژگی‌های آهکی سالندکوه نشان می‌دهد این منطقه از استعداد بالایی برای شکل‌گیری غار‌های جدید برخوردار است و ادامه پژوهش‌ها می‌تواند به شناسایی و حفاظت بهتر از این پدیده‌های طبیعی منجر شود.