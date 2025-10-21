پخش زنده
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت بندر امام خمینی از اجرای طرح مشترک بازرسی از واحدهای صنفی میوه و تره بار این شهر باهدف نظارت بر فعالیت اصناف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد بدری با اشاره به اجرای طرح بازرسی از واحدهای صنفی میوه و تره بار در بندر امام خمینی گفت: شاخصه کلی بررسی قیمتهای میوه و تره و بار تطابق قیمتهای فاکتور خرید با میدان میوه و تره بار و دریافت سود مجاز است که واحدهای صنفی میتوانند دریافت کنند.
وی افزود: یکی از دلایل مهم یکسان نبودن قیمتها را کیفیت متفاوت میوه عنوان کرد و افزود: بازرسی انجام شده با نگاه پیشگیرانه و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صیانت از عرضه کنندگان میوه و تره بار انجام شد.
بدری اظهار داشت: امیدواریم باچنین اقداماتی شاهد کوتاه شدن دست دلالان و واسطهها باشیم.
مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت بندر امام خمینی تاکید کرد: شماره ۱۲۴ سامانه ارتباط مردمی، مرکز جامع مدیریت یکپارچه پاسخگویی، پایش خدمت آماده دریافت گزارشات تخلفات صنفی و اقتصادی است و در اسرع وقت مورد بررسی قرار میگیرند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.