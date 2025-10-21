با حضور قشر‌های مختلف مردم، مراسم تشییع و خاکسپاری همسر و مادر شهیدان جلیلی گوری در مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند، پیکر پاک حاجیه خانم جهان جلیلی، همسر و مادر شهیدان جلیلی گوری در مسجدسلیمان تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده شد.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاجیه خانم جهان جلیلی مادر شهیدان والامقام محمد و قمر جلیلی و همسر شهید والامقام علی جلیلی در شهرستان مسجدسلیمان پس از تحمل سال‌ها رنج فراق، روز بیست و هفتم مهر ماه دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان و همسر شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: شهیدان خردسال «محمد» (۳ ساله) و «قمر» (۵ ساله) و علی جلیلی فرزندان و همسر این بانوی صبور در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۱۳۶۵ در جریان بمباران هوایی شهرستان مسجدسلیمان توسط رژیم بعث عراق به فیض شهادت نائل آمدند.