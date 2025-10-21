پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه بینالمللی «یک دنیا، هزار رویا» با حضور آثار کودکان و نوجوانان ایران، کرهجنوبی و آلمان، به میزبانی نگارخانه ملک الشعرا بهار برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بینالمللی «یک دنیا، هزار رویا» با حضور آثار کودکان و نوجوانان ایران، کرهجنوبی و آلمان، رویدادی هنری است که با نمایش بیش از ۱۴۰ اثر، پیام صلح، همزیستی و احترام به تفاوتها را از زبان نسل آینده به جهانیان مخابره میکند.
این نمایشگاه با حضور سفیر کشور کره در ایران، روز جمعه ۲ آبان ساعت ۱۶ تا ۱۹ در نگارخانه ملک الشعرا بهار با هدف ترویج فرهنگ صلح، دوستی و گفتوگو میان ملتها از مسیر هنر کودک و نوجوان آغاز به کار میکند.
در این رویداد ۸۱ اثر از کودکان و نوجوانان ایرانی، ۳۵ اثر از هنرمندان کرهای و ۲۵ اثر از آلمان به نمایش در میآید. آثار ارائهشده با تکنیکهای متنوع بر بوم و کاغذ خلق شدهاند و هر یک بازتابی از رؤیاها و تخیل خلاق نسل آینده درباره جهانی بدون مرز و سرشار از امید و تفاهم است.
نمایشگاه «یک دنیا، هزار رویا» تلاش دارد با تکیه بر زبان جهانی هنر، پلی میان فرهنگها ایجاد کند و نشان دهد که رؤیاهای کودکان، فراتر از هر مرزی، آیندهای روشن و انسانی را ترسیم میکند. این رویداد نه تنها فرصتی برای نمایش استعدادهای نوظهور هنری است، بلکه بستری برای تقویت تعاملات فرهنگی و گسترش دیپلماسی هنری میان ملتها به شمار میرود.
این نمایشگاه طی روزهای آینده و تا ۸ آبان از ساعت ۱۰ تا ۱۹ پذیرای علاقهمندان، پژوهشگران حوزه هنر کودک و نوجوان و نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی است.