پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: تمامی اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴ در حال بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا روستایی گفت: تمامی اعتراضات داوطلبان آزمون استخدامی سال ۱۴۰۴ در حال بررسی است.
وی افزود: داوطلبانی که نسبت به نتایج آزمون اعتراض داشتند، طبق ماده ۱۹دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونهای استخدامی مصوبه ۱۴۰۴، در بازه زمانی مشخص از طریق ادارات کل استانها اقدام به ثبت اعتراض کردند.
روستایی گفت: برای رسیدگی دقیق و سریع، ۳۲ کارگروه تخصصی با حضور ارزیابان حرفهای و نظارت مسئولان استانی تشکیل شده است.
سرپرست ادارهکل ارزیابی عملکرد تأکید کرد که به تمامی اعتراضات رسیدگی میشود و طبق برنامهریزی، نتایج بررسیها تا اواسط آبانماه جاری اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است برای هر داوطلب صرفا یک بار و در سطح استان حق ثبت اعتراض وجود دارد.