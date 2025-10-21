به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با تأکید بر نقش محوری کرمانشاه در توسعه استان، خواستار تحقق عدالت توزیعی، انسجام اجتماعی و پیوستگی مدیریتی شد و گفت: مدیریت کرمانشاه باید با نگاه جامع، هماهنگ و مردمی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و تقویت اعتماد عمومی باشد.

بهرام سلیمانی با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کرمانشاه گفت: مدیریت شهرستان کرمانشاه به دلیل جمعیت بالا و موقعیت راهبردی آن، نقشی تعیین‌کننده در وضعیت کل استان و حتی استان‌های همجوار دارد و از همین‌رو، فرمانداری کرمانشاه باید محور هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان باشد.

در این مراسم خدمات آمویی، فرماندار پیشین شهرستان کرمانشاه قدردانی و محمد مبین به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کرمانشاه معرفی شد.