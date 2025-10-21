پخش زنده
یک واحد بسته بندی و سورتینگ محصولات کشاورزی کشتهای گلخانهای در بیضا راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: یک واحد بسته بندی و سورتینگ صادرات محصولات کشاورزی کشتهای گلخانهای شامل گوجه فرنگی، گوجه گیلاسی و فلفل دلمه رنگی با مشارکت بخش خصوصی در شهرستان بیضا راه اندازی شد.
مویدی افزود: این واحد بسته بندی علاوه بر ارز آوری، صرفه اقتصادی بالا، کمک به رونق تولید کشتهای گلخانهای برای بیش از ۵۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا بیان کرد: با توجه به لزوم تاییدیه سلامت محصولات، علاوه بر تامین امنیت غذایی، میزان صادرات این محصولات که بیشتر به کشورهای روسیه، آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشود افزایش یافته و سالانه بیش از ۶ هزار تن از این محصولات به کشورهای خارجی صادر میشود.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.