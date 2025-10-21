پخش زنده
۳۹ دانشآموز متوسطه اول استان خوزستان در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی کشور خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: ۳۹ دانشآموز خوزستانی موفق به کسب مقام در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی شدند.
ناصرعلی فر افزود: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی کشور ۱۶ دانش آموز از استان خوزستان در ۷ محور موفق به کسب رتبه اول کشوری، ۱۴ دانش آموز در ۸ محور رتبه دوم کشوری و ۹ دانش آموز نیز رتبه سوم کشوری را کسب کردهاند.
او با اشاره به رشد قابل توجه در کسب رتبهها، نسبت به سالهای گذشته گفت: کسب این موفقیتهای ارزشمند را به مجموعه تعلیم و تربیت استان به ویژه دانش آموزان مقامآور، مدیران و دبیران آنها تبریک میگوییم.