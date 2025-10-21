در آیین اختتامیه سومین رویداد استانی «جایزه جوانی جمعیت» در یزد، از ۳۴ اثر برگزیده در هفت محور اصلی و سه محور جانبی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت:در آیین اختتامیه سومین رویداد استانی «جایزه جوانی جمعیت» در یزد، از ۳۴ اثر برگزیده در هفت محور اصلی و سه محور جانبی تجلیل و از دستگاه‌های فعال در زمینه ترویج فرهنگ خانواده و فرزندآوری نیز قدردانی شد.

دانش یزدی افزود: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های پرجمعیت، با حضور استاندار یزد، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه در سالن همایش‌های استانداری برگزار شد.

وی ادامه داد: در سومین دوره این جایزه، بیش از ۳۰۰ اثر از سوی مردم، فعالان رسانه‌ای و نهاد‌های مختلف به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری نهایی، ۳۴ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، افزود:این رویداد از نهم اردیبهشت‌ماه، هم‌زمان با روز ملی جمعیت آغاز شد و هدف اصلی آن، تقویت گفتمان جمعیت، معرفی الگو‌های موفق در زمینه خانواده و فرزندآوری و تشویق نهاد‌ها و افراد دغدغه‌مند در این حوزه بوده است.

وی افزود:در کنار محور خانواده‌های پرجمعیت و فعالان رسانه‌ای، محور‌هایی مانند دستگاه‌های اجرایی برتر، ایده‌های خلاق در زمینه جمعیت، عکس‌های مردمی و نظرسنجی درباره بهترین دستگاه فعال نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، افزود: در بخش دستگاه‌های برتر، اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد در محور «نگاه مردم» رتبه نخست را کسب کرد و دستگاه‌هایی همچون بهزیستی، صداوسیمای مرکز یزد، دانشگاه علوم پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد نیز به عنوان برگزیده معرفی شدند.

بابایی استاندار یزد نیز در این مراسم با ابراز نگرانی از کاهش نرخ باروری در کشور، گفت: بر اساس نتایج یک پژوهش استانی، حدود ۲۲ درصد زوج‌های جوان هنوز فرزندی ندارند و بیش از ۷۰ درصد از آنان مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی این موضوع می‌دانند؛ در حالی که باور دینی ما بر رزاق بودن خداوند تأکید دارد.

وی افزود:اگر امروز در زمینه جمعیت بی‌تفاوت بمانیم، فردا در تأمین نیروی انسانی و حفظ ساختار جمعیتی کشور دچار بحران خواهیم شد. این مسئله باید به عنوان یک جهاد فرهنگی در اولویت برنامه‌های نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای قرار گیرد.

بابایی تأکید کرد:بی‌توجهی به سیاست‌های جمعیتی، آینده کشور را تهدید می‌کند و لازم است همه دستگاه‌ها در مسیر تقویت گفتمان خانواده و فرزندآوری گام‌های جدی بردارند.

این مراسم با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، صداوسیمای مرکز یزد، دانشگاه علوم پزشکی و چند دستگاه اجرایی دیگر برگزار شد.