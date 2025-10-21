پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: پوکی استخوان یک بیماری خاموش است، اما با مصرف منظم لبنیات و محدودیت نوشیدنیهای گازدار میتوان از آن پیشگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهشید عصار با تاکید بر اهمیت انتخاب غذایی سالم بر سلامت استخوانها اظهار داشت: مصرف روزانه لبنیات کمچرب مانند: شیر، ماست، پنیر و دوغ کم نمک تاثیر مهمی در تامین کلسیم داشته و خطر پوکی استخوان را بطور قابل توجهی کاهش میدهد.
وی با اشاره به اینکه کلسیم موجود در لبنیات باعث افزایش تراکم استخوانی میشود افزود: باتوجه به اینکه الگوی مصرف لبنیات در گروه سنی بالای ۱۲ سال در سطح کشور و شهرستان دزفول به ترتیب ۲۴.۴ درصد و ۲۳ درصد میباشد، مصرف منظم لبنیات کم چرب به ویژه در گروه سنی کودکان، نوجوانان و سالمندان از اهمیت بالایی برخوردار است.
جودکیان، مدیرگروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت افزود: فرآوردههای تخمیری مانند ماست و کفیر علاوه بر کلسیم حاوی پروبیوتیکهایی هستند که جذب مواد معدنی را بهبود میبخشند.
وی با اشاره به افزایش مصرف نوشابههای گازدار در جامعه گفت: مصرف نوشابهها به دلیل فسفات بالا میتواند جذب کلسیم در بدن را کاهش داده و به مرور، باعث تضعیف استخوانها شود؛ بنابراین توصیه میشود نوشابههای گازدار را با نوشیدنیهای سالمتر مانند دوغ یا آب جایگزین کنید.
جودکیان در پایان تاکید کرد: انتخاب غذایی هوشمندانه، نه تنها سلامت فردی را تضمین میکند بلکه میتواند از بروز بیماریهای مزمن مانند پوکی استخوان پیشگیری کند.