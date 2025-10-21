پخش زنده
کلنگ کارخانه تولید شن و ماسه کوهی در منطقه تنگ گوردالوی دیشموک بر زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجری کارخانه تولید شن و ماسه کوهی دیشموک گفت: این کارخانه با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا میشود.
یونس جهانخواه با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح تولیدی صنعتی ۴۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول بکار میشوند افزود: با راه اندازی این کارخانه شن و ماسه مورد نیاز مردم بخش دیشموک و همچنین مصالح مورد نیاز ادارات در حوزه راهسازی و احداث ساختمان در این بخش تولید میشود.
جهانخواه اضافه کرد: برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز این طرح صنعتی از نیروهای بومی بخش دیشموک بکار گرفته میشود.
فرماندار کهگیلویه اجرایی این طرح تولیدی در بخش دشموک را مهم دانست و گفت: با بهره برداری از این طرح در منطقه کمتر برخوردار دیشموک علاوه بر درآمدزایی در این بخش سبب رونق اشتغال و سرمایه گذاری در این منطقه میشود.
ایرج کاظمی جو ضمن تقدیر از سرمایه گذار بومی برای راه اندازی این طرح صنعتی در بخش دیشوک افزود: دستگاههای اجرایی و خدمات رسان با همکاری و حمایت از سرمایه گذاران زمینه جذب سرمایه و رونق اشتغال در مناطق کمتر برخوردار شهرستان را فراهم آورند.
کاظمی جو اضافه کرد: ادارات با تسهیل روند استعلامات و بانکها با همکاری در خصوص پرداخت تسهیلات با مجریان چنین طرحهای بویژه در مناطق کمتر برخوردار همکاری کنند.
فرماندار کهگیلویه همچنین در این سفر از محل اجرای طرح جوانی جمعیت دیشموک بازدید کرد و با روند اجرای این طرح آشنا شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کهگیلویه در این بازدید با بیان اینکه ۲۴۰ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت برای مسکن در بخش دیشموک نام نویسی کردند، گفت: در این طرح ابتدا خانوادههای دارای چندقلو، دوقلو و صاحبان چند فرزند در اولویت واگذاری زمینها هستند.
روح الله همتیان زمین واگذاری برای احداث مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت در بخش دیشموک را بیش از ۸ هکتار اعلام کرد و افزود: در این طرح زمینها در قطعات ۲۰۰ متری برای ساخت مسکن در دو طبقه به دو نفر از متقاضیان واگذار میشود.
همتیان اعتبار اختصاص یافته برای اجرای ساخت مسکن در طرح جوانی جمعیت در بخش دیشموک را بیش از ۸۰ میلیارد ریال بیان کرد و ادامه داد: در این ۸ هکتار اختصاص یافته در شهر دیشموک ۲۴۷ قطعه ۲۰۰ متری قطعه بندی و برای ساخت به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار میشود.
فرماندار کهگیلویه همچنین در ادامه سفر خود به بخش دیشموک از جاده رودجک در این بخش نیز بازدید کرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کهگیلویه در این بازدید گفت: جاده رودجک که یکی از مهمترین مشکلات تردد مردم بخش دیشموک است که تلاش میشود ۷۰۰ متر باقیمانده این مسیر که مدتهاست بلا تکلیف بوده تا دور روز آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.