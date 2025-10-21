پخش زنده
حسین افشین گفت: ۵۰ شرکت توانمند در استان بوشهر برای استفاده از مزایای اجرای طرح نوشناس این معاونت شناسایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در حال حاضر ۶۳ شرکت دانشبنیان توانمند در استان بوشهر داریم.
حسین افشین افزود: در طرح جدید نوشناس، شرکتهای مستعد در پارکهای علم و فناوری شناسایی و از آنها حمایتهای ویژه مالی میشود تا بتوانند محصولات شان را تجاری سازی کنند.
وی گفت: در بررسیهای انجام شده ۵۰ شرکت توانمند در پارک علم و فناروی خلیج فارس بوشهر شناسایی شد که با حمایتهای مالی میتوانند محصولات شان را گسترش دهند و تجاری کنند.
افشین افزود: هم اکنون ۱۱ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت میکنند.
وی گفت: شرکتهای دانش بنیان تسهیلات مختلفی از معاونت علمی و فناوری دریافت میکنند. برای جبران خسارتهای جنگ ۱۲ روزه ۵ همت تسهیلات این معاونت، وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکتها اختصاص داده شد و از ابتدای سال تا کنون هم ۵ همت تسهیلات به آنها داده شده است.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر تامین اقلام راهبردی کشور گفت: هر سال اقلام راهبردی کشور در سایت معاونت علمی منتشر میشود و شرکتهایی که در راستای اقلام راهبری حرکت کنند مستقیم دانش بنیان میشوند و تولیدات شان تجاری سازی میشود و میتوانند از تسهیلات ویژه این معاونت استفاده کنند.
افشین با تاکید بر اینکه تمرکز بر روی بهره مندی از هوش مصنوعی برای رفع مشکلات است گفت: اکنون این طرح در معاونت در دست اجراست و فراخوان صادر شده است که چطور از هوش مصنوعی برای رفع ابر چالشهای حوزه آب و انرژی کشور استفاده کنیم.