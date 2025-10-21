امیر قطر، حمله اسرائیل را «تروریسم دولتی» دانسته و تاکید کرد غزه بخشی جدانشدنی از دولت متحد و یکپارچه فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در سخنانی نسبت به نقض مکرر آتش‌بس واکنش نشان داد و تأکید کرد که عاملان این اقدامات نباید از مجازات فرار کنند، چرا که چنین اقداماتی نه تنها علیه مردم فلسطین بلکه علیه تمام اصول انسانی است.

امیر قطر در سخنان خود وقایع غزه را نسل‌کشی خواند و تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تمامی قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود: قطر تلاش‌های قابل توجهی در زمینه میانجی‌گری و فعالیت‌های انسانی انجام داده که باعث تقویت جایگاه بین‌المللی دوحه شده است.

وی تصریح کرد رژیم اسرائیل حتی علیه کشوری که نقش میانجی را بر عهده دارد نیز حمله کرده است.

امیر قطر با محکوم کردن حمله اسرائیل به عنوان تروریسم دولتی، خاطرنشان کرد که واکنش جهانی به این اقدام به حدی قوی بوده که حتی عاملان آن را نیز شوکه کرده است.

وی اظهار داشت: متأسفانه، هنگام مواجهه با بحران فلسطین، سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قادر به اعمال حقوق بین‌الملل و اجبار "اسرائیل" به رعایت قوانین نیستند.