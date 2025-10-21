

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه موارد متعددی از دور زدن مقررات و عبور از نرخ مصوب نهاده‌ها در سامانه بازارگاه گزارش شده است، تصریح کرد: اخذ پُشت فاکتوری از دامداران بابت فروش نهاده‌های دامی عرضه شده در سامانه بازارگاه خلاف قانون است و با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قیمت نهاده‌های دامی که در سامانه بازارگاه عرضه می‌شود مصوب است، افزود: تجار عرضه کننده این محصولات مکلفند قیمت مصوب را رعایت کنند، اما گزارش‌ها و مستندات زیادی از تخلفات، به ویژه دریافت مبالغ موسوم به پشت فاکتوری دریافت کرده‌ایم و در این زمینه مشکلاتی برای واحد‌های دامپروری و کارخانجات خوراک آمده دام ایجاد شده است.

حسن نژاد گفت: درصورتی که خریداران نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه در مورد پرداخت پُشت فاکتوری به غیر از قیمت مصوب، مستنداتی در اختیار دارند، برای ما ارسال کنند تا آن را از طریق مراجع قضایی و تعزیرات پی گیری کنیم.

وی درباره علت بروز این تخلف اظهار داشت: کاهش تولید داخلی به علت استمرار خشکسالی و تامین نشدن به موقع ارز نهاده‌های وارداتی عوامل این پدیده‌اند.

حسن نژاد افزود: میزان خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ کاهش زیادی نداشته، اما مشاهده این که نهاده‌های دامی در بازار کم شده، دامداران را نگران کرده است.

به گفته معاون وزارت جهاد کشاورزی، در کشور بیش از ۸۵۰ واحد کارخانه خوراک آماده دام فعالیت می‌کنند که بالای ۳۰ تا ۴۵ درصد نهاده‌ها در این واحدها، فرآوری شده و در جیره غذایی دام و طیور قرار می‌گیرند.