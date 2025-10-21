به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:با توجه به آخرین بررسی انجام شده روی نقشه‌های پیشیابی هواشناسی، پدیده قابل ذکر تا پایان هفته در استان وزش باد در پاره‌ای از نقاط گرد و خاک و افزایش متناوب ابر خواهد بود.

لطفی افزود:احتمال بارش خفیف باران در برخی نقاط شرقی استان تا روز پنجشنبه وجود دارد.

وی گفت:دمای هوا تا صبح فردا ادامه روند افزایشی خود را خواهد داشت و هوا در این مدت گرمتر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۵ درجه سردترین و دهسم نهبندان با بیشینه دمای ۳۴ درجه گرم‌ترین نقاط استنا بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم در این مدت بین ۹ و ۲۷ درجه سلسیوس ثبت شده است.