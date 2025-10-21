تیم های بازرسی قیمت ، کیفیت و بهداشت خوراکی های عرضه شده در بوفه‌های مدارس سمنان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسنی راد رئیس شعبه ششم تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: سلامت دانش آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اگر تخلفی در این زمینه رخ دهد ، با مسببان به شدت برخورد خواهد شد.

کیوان راد کارشناس مسول بهداشت محیط شهرستان سمنان گفت: کالا‌هایی که در بوفه‌های مدارس عرضه می‌شوند باید با بسته بندی بهداشتی و با تاریخ تولید و انقضا مشخص و با کیفیت مناسب عرضه شود.