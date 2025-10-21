پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی گیلان از کاهش ۵ درصدی جرایم مالیاتی مودیانی که مالیات ارزش بر افزوده تابستان امسال را تا فردا ۳۰ مهر پرداخت کنند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صیاد زمردی گفت: مودیان و فعالان اقتصادی که تمام یا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تابستان امسال را، به صورت داوطلبانه و نقدی تا فردا ۳۰ مهر پرداخت کنند، ۵ درصد از مبلغ پرداختی آنها کاسته میشود.
وی با بیان اینکه مؤدی میتواند این مشوق را برای هر دوره یا هر سال از عملکرد خود انتخاب کند، از این مؤدیان خواست سند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود تا فردا ۳۰ مهر را به اداره امور مالیاتی شهرستان خود ارائه دهند و گواهی اعتبار بخشودگی جرایم دریافت کنند.