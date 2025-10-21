به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صیاد زمردی گفت: مودیان و فعالان اقتصادی که تمام یا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده تابستان امسال را، به صورت داوطلبانه و نقدی تا فردا ۳۰ مهر پرداخت کنند، ۵ درصد از مبلغ پرداختی آن‌ها کاسته می‌شود.

وی با بیان اینکه مؤدی می‌تواند این مشوق را برای هر دوره یا هر سال از عملکرد خود انتخاب کند، از این مؤدیان خواست سند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود تا فردا ۳۰ مهر را به اداره امور مالیاتی شهرستان خود ارائه دهند و گواهی اعتبار بخشودگی جرایم دریافت کنند.