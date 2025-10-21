به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در دیدار با مسئولان و فعالان اقتصادی آذربایجان غربی گفت: سال آینده ۲۰ همت برای بیمه محصولات کشاورزی در نظر خواهیم گرفت که به کشاورزان انگیزه دهد و‌خسارت کشاورزان را جبران کند و کشاورز بدون دغدغه کشت و کارش را انجام دهد.

محمد جواد عسگری افزود: ظرفیت‌های کشور در کشاورزی عالی است، اما این ظرفیت‌ها به فعلیت نرسیده است تنها ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه در این بخش عملیاتی شده است؛ قوانین در این بخش بصورت ناقص اجرا شده است، اما در حوزه‌ای که به امنیت غذایی مردم بستگی داردکه اگربطور اصولی مدیریت نشود مشکلات فراوانی به بار خواهد آورد، در برنامه هفتم توسعه وقت بسیاری صرف شد و برپایه مبانی قوی و علمی تدوین شده است همه مسیر‌ها را هموار کردیم و به خوبی هم اجرا خواهیم کرد باید همه در خدمت اجرای مناسب این برنامه باشند.

وی بابیان اینکه در آذربایجان غربی ظرفیت کشاورزی مهیا است ادامه داد این استان در اشتغال و‌تولید باید رشد کند برنامه هفتم آخرین فرصت ما برای دستیابی به اهداف توسعه این بخش است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ولی نعمت انقلابند در جنگ ۱۲ روزه مردم باعث پیروزی در جنگ شدند باید به این مردم خدمت کنیم چرا باید کشاورز ما مشکل سوخت داشته باشد.

محمد جواد عسگری با اشاره به اینکه در صادرات هر دستگاهی کوتاهی کند مصداق ترک فعل است ادامه داد: اجازه نخواهیم داد در این بخش تصمیمات خلق الساعه گرفته شود کمیسیون کشاورزی قدرتمندانه حامی کشاورزان و بازرگانان این بخش است بطوریکه تا امروز تعدادی از مدیران را به اتهام ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی کردیم.

وی همچنین افزود: محصول سیب ارومیه مشتری خارجی زیادی دارد باید از این ظرفیت استفاده کنیم باید صنایع فراوری را توسعه بدهیم و از خام فروشی جلوگیری کنیم با وجود کوتاهی‌های انجام شده تاکنون، باید بر اساس نقشه راه حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و‌منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه با اشاره به شرایط نامطلوب دریاچه ارومیه داد: باید برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی در کشت گلخانه و‌کشاورزی عمودی فعالیت کنیم چند ساله اعتبارات لازم را تصویب می‌کنیم، باید به سمت دانش بنیان کردن کشاورزی برویم ۷ دانشکده کشاورزی این استان فرصت خوبی برای این کار است همچنین باید به سمت اصلاح الگوی کشت برویم این استان می‌تواند الگوی کشور باشد.

محمد جواد عسگری همچنین ادامه داد: برای رفع تعهدات ارزی بخش کشاورزی اقداماتی شده است در بودجه ۱۴۰۵ حتما طرح‌های خوبی اجرا خواهیم کرد از سوی دیگر بازارچه‌های مرزی می‌توانددر امر زیر ساخت‌ها و هم درآمد زایی کمک کند باید برای فعال کردنشان تلاش کنیم.