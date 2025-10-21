پخش زنده
مدیر کل ارتباطات و فن اوری اطلاعات خوزستان گفت: طرح ملی فیبرنوری در شهرهای مختلف استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی شه نظری پور گفت: براساس برنامه هفتم توسعه باید تمامی کابلهای مسی در مناطق مختلف کشور جمع آوری و همه زیرساختهای ارتباطی براساس بستر فیبرنوری قرار گیرند.
وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح، اجرای نصب فیبرنوری منازل و کسب و کارهای مجازی در استان در دستور کار قرار گرفته و راه اندازی فیبرنوری در شهرهای مختلف خوزستان در حال انجام میباشد.
مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطلاعات با اشاره به اینکه از جمله مزایای فیبرنوری افزایش پهنای باند، مقاومت در برابر امواج مغناطیسی و سرعت بالا میباشد، ادامه داد: هم اکنون بخش زیادی از شهرهای اهواز، آبادان، دزفول و خرمشهر زیر پوشش کامل فیبرنوری قرار گرفته است.