سخنگوی قوه قضائیه در دیدار با خانواده شهید داریوش رضایی‌نژاد وی را نماد حق‌طلبی و پیشرفت دانست و گفت: شهید رضایی‌نژاد الگویی الهام‌بخش برای جوانان ایران و جهان است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام ؛ «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه در این دیدار ضمن تجلیل از مقام والای شهید رضایی نژاد، به نقش شهدای هسته‌ای در پیشرفت ایران اسلامی و توسعه فناوری صلح آمیز هسته‌ای اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان ایرانی در مسیر حق‌طلبی، استوارتر از گذشته گام بردارند. به گزارش؛ «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه در این دیدار ضمن تجلیل از مقام والای شهید رضایی نژاد، به نقش شهدای هسته‌ای در پیشرفت ایران اسلامی و توسعه فناوری صلح آمیز هسته‌ای اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان ایرانی در مسیر حق‌طلبی، استوارتر از گذشته گام بردارند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: شهید رضایی‌نژاد نه‌تنها الگوی جوانان ایران، بلکه متعلق به همه جهان است. با وجود جوانانی، چون او، مسیر کشور مسیری رو به پیشرفت و تعالی خواهد بود.

«اصغر جهانگیر» در پایان مطرح کرد: یاد و راه شهیدان، سرمایه‌ای معنوی برای جامعه و پشتوانه‌ای برای استمرار مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی است.