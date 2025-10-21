سخنگوی قوه قضائیه:
شهید رضایینژاد، الگوی الهام بخش برای جوانان است
سخنگوی قوه قضائیه در دیدار با خانواده شهید داریوش رضایینژاد وی را نماد حقطلبی و پیشرفت دانست و گفت: شهید رضایینژاد الگویی الهامبخش برای جوانان ایران و جهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه در این دیدار ضمن تجلیل از مقام والای شهید رضایی نژاد، به نقش شهدای هستهای در پیشرفت ایران اسلامی و توسعه فناوری صلح آمیز هستهای اشاره کرد و اظهار داشت: جوانان ایرانی در مسیر حقطلبی، استوارتر از گذشته گام بردارند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: شهید رضایینژاد نهتنها الگوی جوانان ایران، بلکه متعلق به همه جهان است. با وجود جوانانی، چون او، مسیر کشور مسیری رو به پیشرفت و تعالی خواهد بود.
«اصغر جهانگیر» در پایان مطرح کرد: یاد و راه شهیدان، سرمایهای معنوی برای جامعه و پشتوانهای برای استمرار مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی است.