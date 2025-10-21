طرح مهارت آموزی ورزشی در همه مدارس دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه گچساران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرآموزش و پرورش گچساران گفت: این طرح در ۶ رشته ورزشی دومیدانی، طناب زنی، تنیس روی میز، بسکتبال، هندبال و والیبال در سطح مدارس شهرستان گچساران اجرا میشود. مرضیه قنواتیان افزود: دانش آموزان در ۱۰ جلسه مهارتهای ورزشی را به صورت تخصصی آموزش میبینند و پس از مهارت آموزی از دانش آموزان آزمون گرفته میشود برگزیدگان گواهی پایان دوره میگیرند و به مراحل استانی و کشوری راه پیدا میکنند. قنواتیان گفت: طرح مهارت آموزی ورزشی با هدف ارتقای مهارتهای ورزشی در ساعات درس تربیت بدنی، کشف و شناسایی استعدادهای ورزشی وهمچنین ارزشیابی، کیفیت بخشی، اعتبار سنجی و ارزش گذاری به درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی در مدارس اجرا میشود.