فیلم ناتور دشت که چند وقتی ست در سینماهای سراسرکشور به روی پردهی سینماها رفته است بر اساس داستان واقعی ربوده شدن کودک گلستانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد رضا خردمندان با خلق شخصیتها و روایتهای دیگر به ماجرا تلاش کرده تا فیلمی دیدنی بسازد.
این روزها پردیس سینمایی وحدت مهر گنبد کاووس هم با اکران این فیلم که جنبهی بومی هم دارد و با ارائهی خدمات دیگر به تماشاچیان محیط مناسبی برای سرگرمی و فراغت خانوادهها فراهم کرده است.
عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ماه آینده بازیگران این فیلم به استان گلستان و گنبد کاووس سفر میکنند.