دختران خوزستانی در هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر با کسب ۱۱ مدال به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ایران از ۲۱ مهر آغاز شده است که ۳۰۲ ورزشکار، مربی و سرپرست از خوزستان در ۳۱ رشته ورزشی بخش پسران و ۲۳۰ ورزشکار، مربی و سرپرست در قالب ۲۵ رشته ورزشی در بخش دختران در این رویداد حضور خواهند داشت.

مسابقات بخش دختران المپیاد استعداد‌های برتر روز گذشته ۲۸ مهر به پایان رسید که خوزستان به ۲ مدال طلا، ۶ نقره و ۳ برنز رسید.

در رشته موی تای، نیایش پور کاسب نشان به طلای بخش مبارزه، فاطمه یارویسی به نشان نقره بخش وای کرو و فاطمه یارویسی و ستایش خالدی به نقره بخش تیمی مای موی، دست پیدا کردند.

در رشته وشوو نیز پانا محمودی به نشان نقره وزن ۴۲- کیلوگرم، آوا بیگدلی به نشان نقره وزن ۵۲- کیلوگرم و وانیا بندانی به نشان نقره ۴۸- کیلوگرم دست پیدا کردند و خوزستان در بخش تیمی رشته ساندا به گردن آویز طلا رسید.

رشته دو و میدانی هم مائده شهپری به نشان نقره ماده ۱۵۰۰متر و رخشان موسوی به نشان برنز دو ۴۰۰متر با مانع دست پیدا کردند.

در رشته هنر‌های رزمی mma نیز آنا افضلی به نشان نقره (استایل سنتی ۴۵- کیلوگرم) و کوثر خادمی به نشان برنز (استایل مدرن ۵۵- کیلوگرم) رسیدند.

در رشته جودو، لیلا هسموتی باوی صاحب نشان برنز وزن ۵۷- کیلوگرم شد.

همچنین تاکنون نیز در یک رشته از مسابقات پسران و در مسابقات گلف، محمدامین براتی با ۲۷ ضربه و طا‌ها براتی با ۲۹ ضربه از استان خوزستان به مدال طلا و نقره این رقابت‌ها دست پیدا کرده‌اند و در بخش تیمی نیز خوزستان قهرمان شد.

در مجموع دو بخش مردان و زنان این المپیاد تاکنون خوزستان به ۱۴ مدال دست پیدا کرده است.

خوزستان که در دوره ششم این المپیاد در رده چهاردهم ایستاده بود، در المپیاد امسال امیدوار است با جهشی خوب، حداقل در بین پنج استان برتر قرار بگیرد.