اعضای تیم فوتسال جوانان ایران راهی بحرین شدند
اعضای تیم فوتسال جوانان ایران صبح امروز سه شنبه برای شرکت در بازیهای آسیای جوانان راهی بحرین شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اعضای تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال ایران صبح امروز (سهشنبه) برای حضور در مسابقات آسیایی جوانان به کشور بحرین سفر کردند.
شاگردان علی صانعی که در گروه B با تیمهای تایلند، عربستان و قرقیزستان همگروه هستند، روز جمعه دوم آبان ماه در نخستین بازی خود برابر قرقیزستان به میدان میروند.
برنامه بازیهای تیم فوتسال جوانان به شرح زیر است:
جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان)
ایران - قرقیزستان، ساعت ۲۲:۳۰
شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان)
ایران - عربستان، ساعت ۲۲:۳۰
یکشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان)
تایلند - ایران، ساعت ۲۰