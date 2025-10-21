به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اعضای تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال ایران صبح امروز (سه‌شنبه) برای حضور در مسابقات آسیایی جوانان به کشور بحرین سفر کردند.

شاگردان علی صانعی که در گروه B با تیم‌های تایلند، عربستان و قرقیزستان همگروه هستند، روز جمعه دوم آبان ماه در نخستین بازی خود برابر قرقیزستان به میدان می‌روند.

برنامه بازی‌های تیم فوتسال جوانان به شرح زیر است:

جمعه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲ آبان)

ایران - قرقیزستان، ساعت ۲۲:۳۰

شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ (۳ آبان)

ایران - عربستان، ساعت ۲۲:۳۰

یکشنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۴ آبان)

تایلند - ایران، ساعت ۲۰