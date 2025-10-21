اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی در خصوص افزایش خطر بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در واحد‌های طیور صنعتی و روستایی با شروع فصل سرما هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های طیور دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: همه ساله با شروع فصل سرما و آغاز مهاجرت پرندگان وحشی، خطر بروز کانون‌های آنفلوانزای فوق حاد در واحد‌های صنعتی و روستایی افزایش می‌یاید.

زهره زنگویی مطلق افزود:آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های ویروسی طیور است که می‌تواند در مدت کوتاهی باعث تلفات گسترده، خسارات اقتصادی سنگین و حتی توقف تولید در واحد‌های آلوده شود.

وی گفت: از کلیه پرورش‌دهندگان درخواست می‌شود ورود و خروج افراد، وسایل نقلیه و تجهیزات را به حداقل برسانند؛ هیچ پرنده زنده‌ای را بدون مجوز رسمی وارد یا خارج نکنن؛در صورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی، علائم تنفسی یا کاهش شدید تولید تخم‌مرغ، بلافاصله مراتب را به نزدیک‌ترین شبکه دامپزشکی اطلاع دهند؛ ضدعفونی روزانه محیط، کفش، لباس کار و تجهیزات را جدی بگیرند؛ تماس پرندگان اهلی با پرندگان وحشی را به‌طور کامل قطع کنند.

زنگویی با بیان اینکه رعایت اصول امنیت زیستی (Biosecurity) تنها راه مؤثر برای پیشگیری از ورود ویروس به گله است گفت: همکاری همه پرورش‌دهندگان در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و ریشه‌کنی بیماری دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر یا گزارش موارد مشکوک، به شبکه دامپزشکی شهرستان مراجعه شود.