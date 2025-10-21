معاون سازمان منابع طبیعی تاکید کرد؛ در استمرار طرح کاشت یک میلیارد درخت، بیش از آمار و ارقام باید به سرسبزی زمین و پوشش گیاهی توجه داشته باشیم.

سرسبزی کشور مهمتر از اعداد و ارقام طرح درختکاری

سرسبزی کشور مهمتر از اعداد و ارقام طرح درختکاری



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسول اشرفی‌پور معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با تأکید بر لزوم واقعی‌سازی آمار و تقویت نظام نظارت میدانی بر اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت گفت: آنچه اهمیت دارد صرفاً عدد درختان کاشته‌شده نیست، بلکه هدف نهایی ترمیم زیست‌بوم و بازگرداندن توازن زیست محیطی است.

اشرفی پور در چهارمین جلسه شورای راهبری طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد صرفاً تعداد درختان کاشته‌شده نیست، بلکه باید به بقای گونه بومی و اثر واقعی کاشت بر احیای سرزمین توجه کنیم.

وی با بیان اینکه تا امروز بیش از ۲۹۷ هزار هکتار طرح و پلیگون مصوب در سامانه ساتک ثبت شده است، تصریح کرد: این دستاورد، حاصل هماهنگی و راهبری منسجم میان ستاد و استان‌هاست و نشان می‌دهد که برنامه کاشت در مسیر درستی قرار دارد.

اشرفی‌پور تولید ۵۱۵ میلیون نهال در مدت اجرای طرح را عملکردی قابل‌توجه توصیف کرد و افزود: این موضوع نشان‌دهنده جدیت سازمان و همراهی استان‌ها در تحقق اهداف طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت است.

معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با تاکید بر لزوم بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در طرح کاشت یک میلیارد درخت اظهار داشت: بخشی از چالش‌ها ناشی از پایین بودن ظرفیت واقعی تولید در نهالستان‌های دولتی است و فعال‌سازی نهالستان‌های غیرفعال و واگذاری مدیریت آنها به بخش‌های توانمند می‌تواند به تحقق اهداف طرح کمک کند.