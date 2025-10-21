به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرگرد حجت‌الله عطایی گفت: در پی اعلام یکی از شهرستان‌های همجوار مبنی بر وقوع درگیری مسلحانه و متواری شدن متهم به سمت فاروج، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، خودروی متهم را شناسایی کردند، اما راننده به دستور ایست پلیس توجهی نکرد و متواری شد.

فرمانده انتظامی فاروج تصریح کرد: تعقیب و گریز تا محدوده شهرستان همجوار ادامه یافت تا اینکه ماموران موفق به متوقف کردن خودرو شدند.

وی ادامه داد: متهم پس از ترک خودرو قصد فرار به سمت زمین‌های کشاورزی را داشت که با هوشیاری و اقدام سریع یگان امداد دستگیر شد.

سرگرد عطایی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو، یک قبضه سلاح کلت کمری و هشت عدد فشنگ جنگی کشف شد و در این عملیات، چهار نفر دیگر که همراه متهم بودند نیز بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.