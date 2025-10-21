به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی خواه با اشاره به آغاز برداشت ماش تابستانه از مزارع شهر گلگیر شهرستان مسجدسلیمان گفت: فرآیند برداشت این محصول به‌صورت دستی و روزانه صورت می‌گیرد و برای عرضه در بازار‌های محلی آماده می‌شود.

وی با اشاره به عدم در نظر گرفتن سطوح آبی در الگوی کشت شهرستان در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ افزود: امکان ثبت و تعیین سهیمه کودی برای کشت‌های آبی شهرستان فراهم نخواهد شد، بنابراین با توجه به اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مسجدسلیمان، کشاورزان خواستار در نظر گرفتن سطوح آبی برای شهرستان شدند.

دوستی خواه تصریح کرد: مسجدسلیمان با داشتن نزدیک به ۵۰۰ هکتار اراضی آبی ظرفیت اجرای کشت محصولات تابستانه مانند ذرت، ماش و ... را دارا است.