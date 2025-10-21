پخش زنده
پوکی استخوان یک بیماری عمومی استخوان است که با توده استخوانی پایین و متعاقب آن افزایش شکنندگی و مستعد شدن به شکستگی، همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان و هفته سلامت زنان گفت: تغذیه مناسب و فعالیت بدنی منظم ۲ رکن اصلی مقابله با پوکی استخوان در افراد است.
محمد به نشان افزود: تشخیص پوکی استخوان با استفاده از سنجش تراکم استخوانی صورت میگیرد و خطر ابتلا به پوکی استخوان با بالا رفتن سن افزایش مییابد.
او تاکید کرد: پوکی استخوان از ۵۰ سالگی به بعد در بانوان اتفاق میافتد و از ۶۰ سالگی تشدید میشود و بر اساس مطالعات، در سن ۶۰ سالگی نیمی از خانمهای سفید پوست دچار کاهش توده استخوانی یا پوکی استخوان میشوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: هزینههای بالایی که پوکی استخوان به جامعه و افراد تحمیل میکند، باعث ایجاد چالش در سلامت عمومی میشود به خصوص که بیشتر بیماران با وجود ابتلا به پوکی استخوان، اما تحت درمان قرار نمیگیرند.
به نشان گفت: شکستگی مهمترین عارضه پوکی استخوان در سنین بالا است و شکستگی ناشی از پوکی استخوان با صدمات ناچیز مانند افتادن از حالت ایستاده نیز رخ میدهد.
او افزود: شکستگی مهرهای میتواند بدون افتادن یا آسیب خاص، حتی در فعالیتهای معمول روزانه رخ دهد همچنین شکستگیهای مرتبط با پوکی استخوان بیشتر منجر به درد، ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: شکستگی لگن از جدیترین عواقب پوکی استخوان است که در موارد زیادی منجر به از دست رفتن استقلال فرد و سالهای مفید زندگی میشود.
به نشان تاکید کرد: تشخیص به موقع پوکی استخوان از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که تشخیص به موقع به ویژه اگر در صورت صلاحدید پزشک با درمان و پیگیری دستورات درمانی همراه باشد میتواند موجب کاهش احتمال شکستگی، کاهش هزینههای اقتصادی خانواده و سیستم بهداشتی، کاهش احتمال وابستگی و از بین رفتن استقلال فرد و همچنین کاهش مرگ و میر در افراد در معرض خطر شود.
او تصریح کرد: انجام معاینه بالینی و گرفتن شرح حال و بررسی عوامل خطر ابتلا به پوکی استخوان در تمامی خانمهای ۵۰ بالای سال و مردان بالای ۷۰ سال توصیه میشود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: بسیاری از عواملی که منجر به بروز پوکی استخوان میشود قابل اصلاح است یعنی میتوان با اصلاح سبک زندگی از بروز پوکی استخوان پیشگیری یا در صورت ابتلا، عوارض آن از جمله شکستگی را کنترل کرد.
به نشان افزود: تغییرات شیوه زندگی میتواند یکپارچگی و تعادل اسکلتی عضلانی را بهبود بخشد و اقداماتی نظیر داشتن تغذیه مناسب و انجام مداوم ورزش به حفظ قدرت استخوانی و جلوگیری از شکستگیهای آینده میانجامد.
او گفت: مصرف مکملهای کلسیم و ویتامین «دی» البته در صورت تجویز پزشک میتواند به بهبود وضعیت استخوانها کمک کند همچنین برای کاهش خطر ابتلا به پوکی استخوان و از بین بردن خطرات بالقوه مواجهه با شکستگی لازم است از مصرف سیگار اجتناب شود.