رئیس مجمع نمایندگان مردم آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تامین نهاده کشاورزی و سوخت کشاورزان در زمان و نرخ مناسب و عادلانه برای کشاورزان استان تاکید کرد:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حاکم ممکان درنشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با مسئولان و اعضای اتاق بازرگانی ارومیه گفت: نهاده‌های کشاورزی و‌دامی به موقع به دست کشاورز نمی‌رسد و قیمت‌ها غیر منطقی در حال افزایش است که این امر باعث سردرگمی کشاورزان شده است از سوی دیگر سوخت ماشین آلات کشاورزی مشکل جدی است تخصیص بسیار کم است و در توزیع تبعیض وجود دارد در حالیکه استان‌هایی که کشاورزی ندارند سهمیه بیشتری دریافت می‌کنند.

نماینده مردم ارومیه همچنین گفت: قانون تشکیل میز سیب با محوریت استاندار وضع شده است، اما هنوز اجرایی نشده است هنوز سهمیه‌ها مشخص نشده و جلوی صادرات گرفته می‌شودف با توجه به حساسیت ویژه‌ای که نسبت به این مصحول داریم به وزیر تذکر می‌دهیم در صادرات سیب تعارف نداریم.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت مکانیزه کردن آبیاری بخش کشاورزی، هنوز وزارت وارد کار نشده است و کشاورز نمی‌تواند به تنهایی خودش این کار را بکند تسهیلات بدون بهره یا کم سود باید پرداخت شود.

آقای ممکان درپایان با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت از طریق همکاری وزارت کشاورزی با کشاورزان باید انجام شود گفت: دامداری ها‌ی استان عمدتا سنتی است و توجیه اقتصادی ندارند نیاز است برای تبدیل به دامداری مکانیزه تسهیلات ویژه‌ای داده شود تا بهره وری را بالا ببریم.

حسین پور نماینده سردشت میرآباد پیرانشهرنیز در این جلسه گفت: آذربایجان غربی مهد کشاورزی است، اما سهم این استان از اعتبارات و تسهیلات این بخش کم است نگاه ویژه‌ای باید وزارت به استان داشته باشد، با توجه به ظرفیت‌های مرزی کشاورزی استان می‌تواند در سطوح ملی و بین المللی مطرح شود که نیازمند توجه جدی دولت به کشاورزی است.

وی درادامه با اشاره به اینکه خروجی این سفر آشنایی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با کشاورزی استان و تدوین برنامه‌های جامع‌تر برای این استان است گفت: برای افزایش سوخت ماشین آلات کشاورزی باید تصمیم جدی گرفته شود تصمیمات باید پیوست امنیتی هم داشته باشد، برای تامین گازوئیل کشاورز مشکل داریم، اما در دست دلالان است که به کشاورزان بفروشند، این معضل با سیاست دولت تعارض دارد، سهمیه ها‌ی استان‌های غیر کشاورزی بیشتر از استان نخست کشاورزی ایران است.