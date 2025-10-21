میزبانی شیراز از جشنواره جهانی فیلم فجر
دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز منتقل شد تا از این پس، پایتخت فرهنگ و ادب ایرانزمین، میزبان این جشنواره بینالمللی باشد .
در مسیر تمرکززدایی از رویدادهای فرهنگی و پس از میزبانی شیراز از افتتاحیه جشنواره تجسمی فجر و برپایی اختتامیه جشنواره بینالمللی شعر فجر در سال گذشته، حالا نوبت به «هنر هفتم» رسیده است که پای از پایتخت بیرون بگذارد و جشنواره جهانی فیلم فجر در مرکز استان فارس برگزار شود.
تفاهمنامه انتقال دبیرخانه دائمی جشنواره جهانی فیلم فجر و برگزاری این رویداد در شیراز، میان استانداری فارس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا شد؛ استاندار فارس در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت: این استان بهطور کامل آماده برگزاری جشنواره است و همه امکانات آن در این مسیر، در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.
حسینعلی امیری ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد هنری بتواند به جریانی فرهنگی در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود و نقش موثری در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان داشته باشد.