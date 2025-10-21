هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال

هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی تیم‌های بالای جدولی استقلال تهران، نفت و گاز زاگرس جنوبی و طبیعت اسلامشهر به پایان رسید.