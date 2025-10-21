هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی تیمهای بالای جدولی استقلال تهران، نفت و گاز زاگرس جنوبی و طبیعت اسلامشهر به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در فصل جاری، امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) با برگزاری دیدارهای هفته چهارم پیگیری شد.
نتیجه دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
* استقلال تهران ٩٩ - مهگل البرز ٧٥
* نفت زاگرس جنوبی ٨٩ - رعد پدافند هوایی اصفهان ٧٠
*پایش پارت شاهرود ٥٥ - پترونوین ماهشهر ٦٤
* پاس کردستان ٦٤ - طبیعت اسلامشهر ٩٢
* گلنور اصفهان ۵۷ - نفت آبادان ۶۳
* کاله مازندران ۷۰ - شهرداری گرگان ۸۵