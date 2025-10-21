به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل همه مطالبات گندم‌کاران استان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل ودود ایرانیان با اشاره به خرید ۳۳۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان گفت: همه مطالبات گندم‌کاران استان پرداخت شد.

وی ادامه داد: خرید تضمینی گندم د ر استان در ۳۹ مرکز انجام شده است.

استان اردبیل از قطب های تولید گندم در کشور است و به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، در سال گذشته از طرف وزارتخانه جهاد کشاورزی کشت گندم در این استان در سطح ۶۰ هزار هکتار اراضی آبی و حدود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی دیم ابلاغ شد.