رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: دشمن که هدفش تجزیه ایران بود با مقاومت ملت و پایداری نیرو‌های مسلح، پس از ۱۲ روز درگیری بی‌سابقه، ناچار به درخواست آتش‌بس شود.

همبستگی ملی و پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح، دشمن را مجبور به آتش‌بس کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حضرتی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان قزوین با تأکید بر اینکه دشمن با تمام ظرفیت، شخصیت‌های علمی و فرماندهان نظامی کشور را هدف قرار داد تا با ایجاد رعب و وحشت، مردم را به خیابان‌ها بکشاند، افزود: مردم متوجه حیله دشمن شدند و با همبستگی بی‌نظیر، مانع تحقق هدف طراحی شده دشمن شدند.

وی همچنین به پاسخ «دقیق، عمیق و سریع» نیرو‌های مسلح اشاره کرد و گفت: پاسخ چنان قوی بود که احتمال حمله مجدد تا زمان تقویت تور حفاظتی دشمن، ضعیف است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت یادآور شد که در این جنگ اراده‌ها، هدف جمهوری اسلامی کشتار جمعی نبود و اقداماتی، چون حمله به عین‌الاسد و پایگاه قطر با اطلاع قبلی انجام شد.

حضرتی ضلع سوم پیروزی را «مدیریت صادقانه دولت» دانست و افزود: تمام مخازن پمپ بنزین پر بود و صف‌های اولیه در تهران به‌سرعت مدیریت شد. ایجاد نانوایی‌های سیار نشان داد که دولت در کنار ملت ایستاده است.

وی جمع‌بندی کرد که رهبری مقام معظم رهبری، همبستگی ملت، موشک‌های نیرو‌های مسلح ودولت صادق باعث شد دشمنی که خود آغازگر جنگ بود، بعد از ۱۲ روز پیشنهاد آتش‌بس دهد.

هشدار درباره جنگ روانی و ناامیدسازی مردم

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره وضعیت کنونی کشور در حالت «نه جنگ و نه صلح» هشدار داد و گفت: اصلی‌ترین هدف کنونی دشمن، ناامید کردن مردم نسبت به آینده و مبهم‌سازی است تا امید را از بین ببرد و اعتماد عمومی نسبت به مسئولین را مخدوش کند.

وی افزود: در کنار ایجاد ناامیدی، تخریب افراد مؤثر در دستور کار دشمن قرار دارد و کلیپ‌ها و اظهارنظر‌ها برای تضعیف اشخاص نظام ضریب پیدا می‌کند.

حضرتی تأکید کرد: وظیفه اولیه ما این است که از مسائل کشور روایت‌هایی داشته باشیم و به روایت مشترک برسیم و آن را به مردم منتقل کنیم.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ضمن تشریح رویکرد‌های نوین اجرایی، اعلام کرد: دیوان‌سالاری در کشور رو به حذف شدن است و سیاست دولت بر این اصل استوار شده که هر استان و استاندار، خود تصمیم‌گیرنده جغرافیای خویش باشد. حضرتی همچنین از تمرکز دولت بر توسعه زیرساخت‌های آموزشی خبر داد و گفت: رویکرد دولت بر این است که تا مهر ماه سال آینده، ۷۶۰۰ مدرسه به ظرفیت آموزشی کشور احداث شود. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت بر تغییر نقش روابط عمومی‌ها در عصر جدید تأکید کرد و بیان داشت: روابط عمومی باید با ذی‌نفعان خود گفت‌و‌گو کرده و از آنها سوژه بگیرد تا همه به یک فهم مشترک وارد شده و نتیجه‌گیری هدفمند حاصل شود. وی افزود که نقش روابط عمومی هدفمندسازی «تصویر خدمت به مردم» متناسب با نیاز‌های واقعی آنها است. حضرتی هشدار داد: ما در عصر فضا و شبکه‌های اجتماعی هستیم و اگر در این مسیر قرار نگیریم، اقدامات ما بیهوده و بدون نتیجه خواهد بود.

لزوم تمرکز بر توسعه به جای جنجال‌های سیاسی

استاندار هم با اشاره به نقش مهم استان در تأمین نیاز‌های کشور، بیان کرد: قزوین در مجموع بیش از ۶۰ درصد محصولات صنعتی کشور را تأمین می‌کند و امنیت غذایی پایتخت نیز وابسته به این استان است که امروز با چالش آب دست و پنجه نرم می‌کند.

نوذری به موفقیت در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری استان در ابتدای سال ۶.۲ دهم درصد بوده که این میزان امروز به ۴.۲ دهم درصد کاهش یافته و قزوین در این زمینه دومین استان کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین، ۲۳۰۰ مگاوات برق برای کشور در استان تولید می‌شود در حالی که میزان مصرف داخلی ۹۰۰ مگاوات است که عمده آن مربوط به بخش صنعت است.

استاندار با بیان اینکه قزوین مجموعه‌ای از صنعت، کشاورزی، اندیشه، توسعه و تاریخ است، اذعان داشت: علی‌رغم اینکه از بیرون استان برخوردار به نظر می‌رسد، اما با ورود به استان کمبود راه، آب و زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی خود را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد که مدیران عمل‌گرا انتخاب شده‌اند و نتیجه این امر در توسعه استان مشهود است.

در راستای توسعه اجتماعی و استفاده از تمامی تفکرات، استاندار اعلام کرد که بیش از ۱۵ مدیر ارشد و ۴۵ مدیر میانی استان بانوان هستند.

وی افزود: همچنین، در حوزه آب، پروژه آبرسانی شرب استان که بیش از ۳۰ سال پیگیری می‌شد، در هفته آینده آغاز خواهد شد.

نوذری در بخش دیگری از سخنانش به نقش صنایع در توسعه اشاره کرد و گفت: در قالب چهارشنبه‌های صنعتی، بودجه ساخت ۳۵ مدرسه از محل منابع صنایع استان تأمین شد.