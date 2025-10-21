پخش زنده
خدائیان با حضور در پایانه مرزی شهید سلیمانی از بخشهای مختلف این پایانه و گمرک تجاری مهران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جریان سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به شهرستان مهران، خدائیان با حضور در پایانه مرزی شهید سلیمانی از بخشهای مختلف این پایانه، گمرک تجاری مهران و همچنین محوطه حمل و تخلیه بار تجار بازدید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی میدانی وضع صادرات و واردات با تعدادی از کامیونداران و کارگران نیز گفتوگو کرد، دغدغههای آنها را شنید و بازرسکل استان ایلام مامور بررسی و رفع مشکلات شد.